Afsluiting wegen tijdens Zilveren Turfloop

Mijdrecht – De Hoef – Op zondag 7 november vindt de jaarlijkse hardloopwedstrijd de Zilveren Turfloop plaats. Om alle lopers op tijd aan de start te krijgen is ruimte nodig rond het start /finish gebied. De kruispunt Roerdomp – Hoofdweg is op 7 november. afgesloten tussen 08.00 en 14.00 uur. Om de deelnemers aan deze loop veilig te kunnen laten deelnemen hebben zij met de gemeente afspraken gemaakt om een deel van het parcours auto- en fietsvrij te houden. Voor dit evenement worden de navolgende tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld.

Wegafsluiting:

De Hoofdweg vanaf de rotonde Oosterlandweg tot en met de kruising Molenland / Hoofdweg / De Hoef Oostzijde. Van 10.30 – 12.45 uur;

De Hoofdweg vanaf de rotonde Oosterlandweg tot en met de C.Beerninckstraat. Van 08.00 – 14.00 uur.

Oosterlandweg (rijbaan) tussen de rotonde Hoofdweg en de kruising Schattekerkerweg. Van 11.10 – 11.20 uur .

Westerlandweg vanaf de kruising Molenlandweg tot en met de kruising Oude Spoorbaan (de Hoef). Van 10.30 – 13.15 uur;

De Hoef Oostzijde (route langs de Kromme Mijdrecht) vanaf de Hoofdweg tot en met Oude Spoorbaan (brug bij de Hoef). Van 10.30 – 13.15 uur;

De Schatterkerkerweg vanaf De Hoef Oostzijde tot en met de Oosterlandweg. Van 10.30 – 13.00 uur.

Verekeersregelaars

Verkeersregelaars zullen alternatieve routes kunnen toelichten. Aanwonenden en bestemmingsverkeer houden de mogelijkheid om hun bestemming te bereiken.

Inschrijven op www.inschrijven.nl kan nog tot 5 november. In een prachtig deel van onze gemeente is het parcours uitgezet. In de Mijdrechtse polder en rondom de Kromme Mijdrecht zien wij in het najaar mooie vergezichten. Niet alleen populair bij de regionale deelnemers maar ook bij de lopers die zich hebben ingeschreven bij het Zorg en Zekerheid circuit. Dit circuit organiseert 8 lopen in de regio Mijdrecht, Uithoorn, Leiden en omstreken. Mee doen? Kijk op www.zorgenzekerheidcircuit.nl . Ook daar is inschrijven nog mogelijk.

“Wandelen door de Venen”. Inschrijven kan nog in de Sporthal op 7 november. De wandelaar kan vanaf 09.00 tot 10.30 uur starten. Om 11.00 uur start de VOKU 10 km loop om 11.10 uur gevolgd door de deelnemers aan de Automotive-centre Van Nieuwkerk 5 km loop. 11.15 uur gaan de lopers van de VIDA 10 EM loop aan de langste afstand beginnen.