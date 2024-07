Afscheid groep 8 van de Antoniusschool in de Hoef

De Hoef – Na weken van oefenen was het woensdag 10 juli zover, het afscheid van groep 8. Samen met groep 7 namen deze kanjers afscheid met de musical “over de kop.” Voordat zij op het toneel kwamen konden we eerst genieten van het vertrouwde voorprogramma, deze werd verzorgd door groep 1-3 en daarna groep 4-6. Door deze optredens kregen we echt een zomers gevoel en een groot gevoel van trots, want ga daar maar eens staan.



En toen was het tijd voor de musical, we werden meegenomen naar pretpark Ruigrijk en zagen we Roodkapje, Heks, Fakir en Willem echt op het toneel staan, ongelooflijk. Het verhaal ging over Japie die ervan droomde om een achtbaan te bouwen, met een vleugje geluk en magie stond daar een echte achtbaan. Japie ging naar boven ver in de wolken en ontmoete daar Langnek, ja zelfs Langnek was in de Springbok te zien en te horen. Maar het personeel van Ruigrijk wilde dat Japie naar beneden kwam, daar werd de hulp ingeroepen van een Jodelstel maar die waren drukker met zingen en eten dus zorgde Willem ervoor dat de achtbaan met een oorverdovende knal/boem naar beneden kwam; gelukkig kwam Japie veilig en wel uit deze ontploffing. We mochten van deze musical zowel in de ochtend en de avond genieten, echt super goed gedaan.

Op donderdag 11 juli kwam groep 8 voor de laatste keer als groep op een spectaculaire wijze aan bij de kerk, we hebben met elkaar gezongen en er werden hele mooie en liefdevolle woorden met elkaar gedeeld. We weten nu, ook al ben je weg, je zit altijd in mijn hart. Daarna mochten de kids van groep 8 nog 1 keer hun afscheidslied zingen op het schoolplein en hun cadeau aanbieden. Nog een laatste rondje langs de klassen en toen was echt tijd om voor de laatste keer van het schoolplein te rennen of fietsen.

Foto: aangeleverd