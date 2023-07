Schop onder de kont voor groep 8 Jozefschool

Aalsmeer – Dat was het dan. Na acht fantastische jaren op de Jozefschool namen de leerlingen van groep 8 afgelopen week afscheid van hun vertrouwde school en elkaar. Afgelopen dinsdag was de filmavond. De ouders werden getrakteerd op een mooi stuk acteertalent van hun kroost. De film ‘Rampenkamp’ stond dit jaar op het programma. Waarin een groepje kinderen wraak ging nemen op hun klasgenoten die vorig jaar voor hen het kamp hadden verpest.

Daarna werden de kinderen verrast met het acteertalent van hun ouders. De ouders hadden namelijk in het diepste geheim een tiktok video met elkaar opgenomen. Hilarisch. Al zijn er kinderen uit schaamte onder de tafel gekropen. Na afloop van de film was er groot feest op het schoolplein voor de kinderen en hun ouders met een hapje en een drankje en een echte DJ. Voor de laatste keer hebben de kinderen met elkaar gedanst en gefeest tot in de late uurtjes.

Woensdag was dan het moment van de waarheid, na een mooie afscheidsdans maakten de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 7 een mooie erepoort waar de schoolverlaters naar het officiële moment toe liepen: de traditionele schop onder hun kont. Met een schop onder de kont van Meester René Veerman werden de leerlingen voorgoed uitgecheckt. Afscheid nemen is moeilijk. Een mooie eerste fase van het leven afgesloten, waarin de kinderen samen opgegroeide van kleuters naar pubers. Voor iedereen wacht een mooi nieuw en spannend avontuur op de middelbare school.

Foto: Claudia Vermaat – Fototeam Jozefschool