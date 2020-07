Afscheid groep 8 A en B Springschans Uithoorn

Uithoorn – Op 2 juli was de laatste officiële schooldag voor de kanjers van beide groepen 8 van de Springschans. Het zit er op! Dit was toch wel een hele gekke afsluiting van het jaar zo in deze coronatijd. De mededeling dat de school dicht gaat en je thuis verder gaat met onderwijs. Geen eindtoets, kamp en de musical op losse schroeven. Dat is toch waar je al die tijd op de basisschool naar toe hebt geleefd.

Wat is het dan fijn als je zo’n geweldig schoolbestuur, juffen en meesters hebt die zo ontzettend hun best hebben gedaan om de laatste weken iets fantastisch neer te zetten voor deze toppers.

Uiteindelijk kregen zij goed nieuws, de musical mag doorgaan, uiteraard rekening houdend met alle maatregelen. De kinderen zijn daarop druk gaan oefenen. Verder hebben ze een geweldige activiteitenweek gehad. Ze gingen poldersporten, sportdag bij de AKU, levend stratego in het Egeltjesbos uitvoeren en als klap op de vuurpijl een prachtige gala avond op school met een heerlijke verzorgde barbecue. Iedereen op sjiek. Wat zagen de kinderen, meesters en juffen er prachtig uit. Iedere leerling kreeg zijn of haar moment op de rode loper. Ook heeft elke klas toch kunnen genieten van een alternatief mini kamp dankzij veel betrokken ouders.

Cadeau

Op woensdag 1 juli hebben de leerlingen een prachtig duurzaam cadeau aangeboden aan school. De wensen vanuit school waren duidelijk. Er is uit naam van alle leerlingen groep 8 2020 een mooie boom op het schoolplein gepland en er is een tegel bij gelegd uit hun naam. Zo kunnen de kinderen die dagelijks op het schoolplein spelen, nog eens aan deze toppers terugdenken.

Op donderdag 2 juli was dan echt het uitzwaaimoment. Alle leerlingen van de Springschans verzamelden zich in een grote kronkelende erehaag. Alle schoolverlaters liepen met hun rapport in de hand onder luid gejuich van alle leerlingen onder het toepasselijke deuntje ‘Toedeloe’ het schoolplein af. Ze hebben prachtige momenten om op terug te kijken. We wensen jullie veel succes en plezier toe op jullie nieuwe school.