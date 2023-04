Activiteiten voor 55+ gebundeld in Max Vitaal

Aalsmeer – Deze maand is het sport- en cultuurstimuleringsproject Max Vitaal van start gegaan in Aalsmeer. Het moedigt volwassenen en senioren aan om fit en actief te blijven. Zo kunnen zij op een laagdrempelige manier kennismaken met de sportverenigingen en cultuurinstellingen in Aalsmeer. Max Vitaal is er speciaal voor alle 55-plussers die vrijblijvend kennis willen maken met sportieve en culturele activiteiten. “Gezond ouder worden willen we allemaal. En we weten dat bewegen en ontmoeten daaraan bijdragen. Maar het is niet altijd even makkelijk om dat met regelmaat te doen en er plezier in te houden. Met Max Vitaal is er nu een leuke en toegankelijke manier om verschillende activiteiten uit te proberen”, aldus wethouder Kabout.

Boekje thuis gestuurd

Dit jaar is voor het eerst het aanbod van lokale sportverenigingen, cultuurorganisaties en andere activiteitenaanbieders in het boekje Max Vitaal verzameld. Inwoners kunnen zo het veelzijdige aanbod in de gemeente ontdekken en kennismaken met de verschillende activiteiten. Ze hoeven daarbij niet meteen ergens lid van te worden. Het boekje is verstuurd aan alle inwoners van 55 jaar en ouder in Aalsmeer en Kudelstaart. Tevens ligt het op een aantal openbare locaties. Het boekje is tot stand gekomen met hulp van Team Sportservice, met geld vanuit het Lokaal Sportakkoord.

Sporten en gezelligheid

Wethouder Kabout heeft onlangs het eerste exemplaar van het boekje uitgereikt aan een sportgroep van Atletiek Vereniging Aalsmeer. Deze groep traint op woensdagochtend, met veelal leden tussen de 40 en 85 jaar. Het doel van deze training is het onderhouden en verbeteren van de conditie en fitheid, waarbij gezelligheid hoog in het vaandel staat. Regelmatig drinkt de groep na afloop gezellig koffie met elkaar. Aansluiten bij deze, of andere activiteiten kan eenvoudig door in te schrijven via www.noordhollandactief.nl.

Foto: Wethouder Bart Kabout reikt ‘Max Vitaal’ uit aan Dick de Kuijer bij de AVA sportgroep.