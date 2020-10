Actie voor Voedselbank door OBS Kudelstaart

Aalsmeer – De week voor de herfstvakantie hebben de kinderen van OBS Kudelstaart een tas meegekregen om (vrijwillig) te vullen voor de Voedselbank. En daar werd massaal gehoor aangegeven. Voorraadkasten werden thuis geplunderd, er werden extra boodschappen gedaan en sommige kinderen hebben zelfs met hun eigen spaargeld wat producten gekocht.

De druk op de Voedselbank neemt door het coronavirus toe, dus kan de organisatie iedere hulp goed gebruiken. Vrijdag 9 oktober zijn enkele goedgevulde tassen symbolisch overhandigd aan Linda, de moeder van Sascha en Menno. Zij zet zich in als vrijwilliger bij de Voedselbank. Linda vertelde dat de spullen heel welkom zijn bij mensen die wat minder te besteden hebben en was erg onder de indruk van de opbrengst: Twee auto’s stampvol met tasjes. De leerlingen van OBS Kudelstaart zijn blij dat ze een steentje hebben kunnen bijdragen voor hun mede-inwoners van de gemeente Aalsmeer.

De Voedselbank Aalsmeer en Kudelstaart toonde zich bijzonder verheugd over de opbrengst én over de actie: “Het voedsel is hard nodig. Welke school volgt?”