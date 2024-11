Actie van Protestantse Gemeente Mijdrecht

De Ronde Venen – Op zondag 3 november namen enthousiaste leden van de Protestantse Gemeente Mijdrecht (PG Mijdrecht) deel aan de jaarlijkse Zilveren Turfloop in Mijdrecht, waarbij sportiviteit werd ingezet voor een bijzonder doel: geld inzamelen voor Stichting Mensenkinderen. De opbrengst is bestemd voor wasmachines die zonder stromend water functioneren, bestemd voor arme gezinnen in Moldavië die de was met de hand moeten wassen, omdat aansluiting op de waterleiding ofwel te duur is, of die voorziening is er simpelweg niet.

De jongste deelnemers, Maud, Fleur, Jesse, Teije, Linde, Fenna en Justin, voltooiden met trots de 1 kilometer. Levi, Wouter, Ruben en Henriëtte liepen met enthousiasme de 5 kilometer, en Michel verrichtte een sportieve prestatie met de 10 kilometer.

Wasmachine-loop

Met deze ‘wasmachine-loop’ is al een prachtig bedrag van 2.500 euro opgehaald – goed voor tien wasmachines! De actie maakt deel uit van een diaconaal project van de diaconie en de-commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, die Stichting Mensenkinderen ondersteunen van januari 2024 tot de zomer van 2025.

Stichting Mensenkinderen helpt de armste mensen in Albanië, Moldavië en Armenië, ongeacht religie of etnische achtergrond. De PG Mijdrecht zet zich gedurende deze periode in voor drie doelen: een agrarische opleiding voor dorpsbewoners in Armenië om hun voedselzekerheid te verbeteren, de aankoop van wasmachines voor gezinnen in Moldavië, en voedzame maaltijden voor kinderen in Noord-Albanië. Voor Moldavië wordt op 1 december tevens een crea-wintermarkt georganiseerd in de Janskerk.

Middels de sponsorloop wil de PG Mijdrecht uitdragen dat ze als gemeente niet alleen voor elkaar, maar juist ook voor verre naasten klaarstaat, in de hoop dat dit initiatief ook anderen inspireert om, op welke manier dan ook, het goede te blijven doen.

Foto is aangeleverd