Actie Kinderhulp Afrika voor ambulance in Oeganda

Aalsmeer – In Oeganda heeft de Aalsmeerse stichting Kinderhulp Afrika een kliniek, het Jjanda Medical Centre. Helaas is de ambulance van de kliniek tijdens een dramatische rit total loss gereden. Nu worden zwangere vrouwen in noodsituaties in een personenauto naar een ander ziekenhuis gebracht. Meerdere keren heeft dit het leven van de moeder of het kind gekost. Gewoonweg omdat er geen ambulance is. Met een personenauto rijd je in 50 minuten naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, met een ambulance slechts 15 minuten. Zolang er geen ambulance is, kost dat levens! Esther Ssali is manager van de kliniek en vertelt over de noodzaak van een ambulance: “Onlangs is een jonge moeder overleden. Zij had een keizersnede nodig en moest naar een ander ziekenhuis worden gebracht. Met een personenauto. Helaas waren we te laat. Een ambulance had haar leven kunnen redden!” Er is nog 13.500 euro nodig om een nieuwe ambulance te kopen. Kinderhulp Afrika vraagt uw hulp. Helpt u mee om een ambulance te kopen? Uw gift maakt verschil.

Kliniek van grote betekenis

Het Jjanda Medical Centre is van grote betekenis voor de wijde omgeving. Dagelijks houden een arts en een tandarts hier spreekuur. Ook zijn verloskundigen en verpleegkundigen 24/7 beschikbaar voor bevallingen en eerste hulp. Op deze manier kunnen mensen uit de omliggende dorpen van goede medische hulp worden voorzien.

Daarnaast is de kliniek ook belangrijk voor de 1000 kinderen waarvoor Kinderhulp Afrika zorgdraagt. Omdat de kliniek op het terrein staat waar de kinderen wonen en naar school gaan kan Kinderhulp Afrika de kinderen alle medische zorg geven die nodig is. Help mee! Een gift kan worden overgemaakt naar IBAN NL43INGB0000005066 t.n.v. St. Kinderhulp Afrika o.v.v. ambulance. Kijk voor meer informatie op www.kinderhulp-afrika.nl/ambulance.