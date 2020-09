Actie CDA in week tegen eenzaamheid

Aalsmeer – Het CDA wil samen met u aandacht schenken aan het bestrijden van eenzaamheid tijdens de Week tegen de Eenzaamheid van 1 tot 8 oktober door een kleine attentie beschikbaar te stellen voor iemand in uw/jouw omgeving. Want, iedereen weet dat een klein gebaar het verschil kan maken.

Veel inwoners hebben een familielid, vriend of buur die een moeilijke tijd doormaakt en juist in de corona-crisis wil menigeen deze mensen laten weten dat ze niet alleen zijn. U kunt met hulp van het CDA mensen in uw omgeving een hart onder de riem steken. Stuur een persoonlijk bericht op Facebook of Instagram naar CDA Aalsmeer–Kudelstaart, via het emailadres cdactueel@gmail.com of via 06-7805377 en dan zorgt de fractie voor een attentie die u kunt geven aan degene die u/jij wilt bemoedigen.

Steuntje in de rug

Iedereen wil graag dat andere mensen zich prettig voelen. Actief, gewaardeerd en verbonden met anderen. Toch gaat het nog wel eens mis. Een klein steuntje in de rug kan dan een groot verschil maken. Als je erop let, zie je duidelijk aanwijsbare momenten waarop een mens zich eenzaam kan gaan voelen. Bijvoorbeeld als de partner komt te overlijden, als iemand verhuist of met pensioen gaat en de werkkring wegvalt. Ook als mensen wat minder mobiel worden, ligt eenzaamheid op de loer. En door het jaar heen zijn er momenten waarop iemand zich bijzonder alleen voelen kan, zoals nu tijdens de corona-crisis.

Spreek iemand aan

Ken je een familielid, vriend of buurtgenoot die op zo’n moeilijk punt beland is? Dan is het fijn om hem of haar weer op weg te helpen. Dat kan al heel simpel: spreek diegene aan en vraag hoe het ermee gaat op deze koude (of juist warme, winderige, regenachtige of grijze) dag. Nodig iemand uit voor een kopje koffie of ga zelf op bezoek, de anderhalve meter-regels in acht nemend. Doe samen een klusje in huis en maak daarbij een praatje. Vaak is dat al het zetje dat iemand nodig heeft om weer iets plezierigs te gaan doen. Niet per se mét jou, maar wel dankzij jou. Als aanzet voor zo’n gesprek, heeft het CDA deze actie bedacht waarmee iemand die het lastig heeft een hart onder de riem gestoken kan worden.