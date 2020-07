Achtervolging: Kijken of jezelf in veiligheid brengen?

Aalsmeer – De achtervolging en uiteindelijke aanhouding van een 39-jarige man, die zijn zoontje (7) had ontvoerd, afgelopen maandag 6 juli gaf behoorlijke reuring in Aalsmeer. Het bracht ook veel mensen, met name jongeren, op de been, die niet schuwden om het ‘spektakel’ van heel dichtbij te volgen. De verbazing over de mee hollende en fietsende jeugd, die foto’s en filmpjes maakten, was groot. “Te bizar om te zien. Iedereen rent mee. Echt belachelijk en gevaarlijk”, aldus een reactie van een bewoner in de omgeving van de Ophelialaan. Tijdens de achtervolging zijn honden en de politie-helikopter ingezet en is zelfs een schot gelost, omdat de verdachte mogelijk een vuurwapen bij zich droeg.

Wanneer de politie schoten lost, een diensthond inzet en geweld moet gebruiken bij een aanhouding, moet je dan kijken/filmen of jezelf in veiligheid brengen? Agent Dave Witteveen van de wijk Thamerdal in Uithoorn heeft hier een verhaal over geschreven:

“Als dienstdoende wijkagent was ik afgelopen maandag betrokken bij een grote politieactie in Aalsmeer. Hierbij is een 39-jarige man aangehouden. Bij deze aanhouding waren wij genoodzaakt diverse geweldsmiddelen te gebruiken, waaronder de inzet van een politiehond en het lossen van een waarschuwingsschot. Het inzetten van zulke geweldsmiddelen is niet niks. Voor ons als agenten niet, maar ook zeker niet voor een kleine en hechte gemeenschap als Aalsmeer. Onder meer dankzij deze gemeenschap is deze actie tot een goed einde gekomen en hebben we de verdachte onder controle kunnen brengen. In dit bericht wil ik dan ook mijn dank uitspreken naar omwonenden en burgers, die ons voorafgaand aan deze aanhouding op verschillende manieren (onder andere uitlenen van fietsen aan agenten en zelfs een brommer door Gijs de Koff, zoon van de eigenaren van café Sportzicht, red.) hebben geholpen.”

Levensgevaarlijk

“Toch moet mij iets van het hart. Hoewel ik natuurlijk begrijp dat een dergelijke actie veel los maakt, en misschien zelfs wel spannend is om te zien, wil ik mensen op het hart drukken dat dergelijke acties van de politie wel degelijk levensgevaarlijk kunnen zijn voor omstanders. Het viel mij op dat het tijdens de actie steeds drukker werd met mensen die poolshoogte kwamen nemen van wat er gebeurde en die het voorval aan het filmen waren. Ergens wel begrijpelijk, maar levensgevaarlijk voor jezelf en andere omstanders. Ook van andere betrokken collega’s kreeg ik het signaal dat het door de drukte lastig was om op de juiste locatie te komen. Bij deze wil ik mensen dan ook bewust maken van het feit dat, als zoiets gebeurt, je zeker niet het gevaar op moet zoeken, maar jezelf in veiligheid moet brengen. Laat de hulpverleners hun werk doen en volg eventueel via de (social) media wat er gebeurt. Op het moment dat wij als politie dan geweldsmiddelen in moeten zetten, dan het liefst met zo min mogelijk omstanders en zo veel mogelijk ruimte en overzicht over de situatie.”

Foto Marco Carels: Veel jongeren op straat tijdens de achtervolging en uiteindelijke aanhouding.