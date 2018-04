Achtervolging politie eindigt in Aalsmeer

Aalsmeer – Vrijdagavond 13 april rond 23.30 uur is een achtervolging door de politie beëindigd in Aalsmeer.

De achtervolging begon op de A4 bij Hoofddorp. Een automobilist haalde een politieauto in via de vluchtstrook. Agenten hebben hierop de achtervolging ingezet. In plaats van te stoppen op het teken van de politie, ging de bestuurder er met hoge snelheid vandoor. Hij beging in zijn vlucht nog diverse verkeersovertredingen.

De Audi A3 strandde uiteindelijk op een grasveld aan de Jac. P. Thijsselaan. De verdachte sloeg lopend op de vlucht. De politie zette de achtervolging in en kreeg hierbij hulp van de ingeroepen politiehelikopter.

De bestuurder is door de politie gevonden en aangehouden. De man is in de cel gezet. Er volgt nog een verder onderzoek.

Foto: VTF – Laurens Niezen