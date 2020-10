Aardbeienbrug nog nacht dicht voor werkzaamheden

Aalsmeer – Het dek van de Aardbeienbrug is opgebouwd uit een stalen constructie met daarop composiet dekplanken. Het blijkt nu dat de composiet dekplanken niet goed bestand zijn tegen zeer zware voertuigen. Daarom worden deze op 10 en 11 november door aannemer Van Steenwijk vervangen door hout.

Pendelbus

Om de hinder voor de bewoners zo min mogelijk te houden worden de werkzaamheden uitgevoerd in de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 november (van 21.00 tot 05.00 uur). Tijdens deze werkzaamheden is de brug alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De aannemer heeft weer een pendelbus beschikbaar. Nood- en hulpdiensten kunnen in geval van een calamiteit wel over de brug heen.

Extra reling en reparatie

In deze periode wordt ook gelijk een extra reling tussen de weg- en het voetgangersgedeelte aangebracht en aanwezige relingen nagelopen, de schade aan de toog gerepareerd en de definitieve stangen aan de hamei aangebracht. Daarnaast vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats rondom de brug.

Voor vragen kunnen bewoners en bedrijven terecht bij: de projectleiders Albert Mahangi: 06-57440105 of Ton Rohde: 06-57137455.