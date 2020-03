Aantal bomen weg voor aanleg nieuw riool

Aalsmeer – In het officieel van de gemeente was vorige week te lezen dat vergunning is aangevraagd voor het kappen van tien bomen, waarvan drie waardevolle, in de Thijsselaan en Linnaeuslaan. De kapvergunning is aangevraagd voor het vernieuwen van het riool in de Thijsselaan en de Linnaeuslaan. Vooral de woningen in de Linnaeuslaan, Hugo de Vriesstraat en de Blaauwstraat hebben wateroverlast bij hevige regenval. De achtertuinen staan dan blank.

Om dit probleem te verhelpen is het de bedoeling een nieuwe riool aan te leggen van de Thijsselaan via de Linnaeuslaan, richting het gemaal aan het einde van de Linnaeuslaan. De gemeente heeft gekeken naar meerdere varianten voor het tracé, maar lijkt er niet aan te kunnen ontkomen een aantal bomen te moeten kappen.

In gesprek met bewoners

Inmiddels is voor nu wel de vergunning-aanvraag ingetrokken. De gemeente wil namelijk het plan eerst met de bewoners uit de wijk bespreken. Met hen hoopt de gemeente het plan nog verder te kunnen optimaliseren met oog op het behoud van in ieder geval de waardevolle bomen. Als dit gebeurd is, wordt de vergunningsprocedure weer in gang gezet. Uiteindelijk zal de gemeente wel een aantal bomen moeten kappen om het riool aan te kunnen leggen.

Na het vernieuwen van het riool wil de gemeente een up-grate geven aan het groene lint, onder andere aan de groenstrook langs de Linnaeuslaan. Binnen dit project worden ook enkele bomen terug geplant.