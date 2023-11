Uithoorn – Zaterdag 4 november zijn in de avond twee auto’s met elkaar in botsing gekomen op de kruising Zijdelweg met de Prinses Christinalaan. De toedracht is nog niet duidelijk, beide bestuurders verklaarden door groen te zijn gereden. 1 persoon is onderzocht in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie handelde de zaak verder af.

(Foto: Uithol)