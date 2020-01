Aanrijding auto en motor

Uithoorn – Op maandag 27 januari rond half tien in de avond zijn een auto en een motorfiets op elkaar gebotst op de kruising Zijdelwaardplein en de Wieger Bruinlaan. Beide voertuigen liepen behoorlijke schade op en zijn afgesleept. De bestuurder van de auto, een 24-jariger Uithoornaar, bleef ongedeerd. De motorrijdster, een 29-jarige Amstelveense, was hard op het wegdek gevallen en klaagde over pijn aan haar nek, rug en voeten. De medewerkers van de ambulancedienst hebben eerste hulp verleend. Naar de exacte oorzaak van het ongeval wordt door de politie onderzoek gedaan.