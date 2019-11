Aanrader: Naar het circus in Kudelstaart

Kudelstaart – Het circus is vrijdagavond 15 november geopend in het Dorpshuis van Kudelstaart. Het was de ‘grande opening’ van de revue ‘Hooggeëerd publiek’ van Toneelvereniging Kudelstaart. In de zaal waren alle stoelen bezet en het aanwezige publiek liet duidelijk merken heel nieuwsgierig te zijn. Voor de acteurs en dansers vooraf een gezonde spanning, maar wat hebben ze het goed gedaan.

Het was een circusavontuur waar heel veel om gelachen is. Heel leuk was ook het optreden van de broers Roy en Justin Huiskens, het bekende Aalsmeerse illusionisten duo. Ze wisten de handen van de bezoekers op elkaar te krijgen. Net als alle spelers, want het was een hele leuke voorstelling. De acteurs, dansers en medewerkers achter de schermen verdienen een groot compliment. Het was een heerlijk avondje uit in eigen dorp!

De revue bezoeken is een aanrader en dit kan nog op vrijdag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 en zaterdag 30 november in het Dorpshuis van Kudelstaart. Er zijn al vele kaarten verkocht, dus wacht niet te lang met het aanschaffen ervan. De entree is 12,50 euro en toegangsbewijzen zijn te koop bij Gall & Gall in Winkelcentrum Kudelstaart, bij bakkerij Vooges in de Zijdstraat in het Centrum van Aalsmeer en online te bestellen via www.toneelverenigingkudelstaart.nl.

Foto’s: www.kicksfotos.nl