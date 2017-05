Aanmoedigingsprijs voor goochelbroers

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 27 mei hebben de goochelbroers Roy en Justin Huiskens deelgenomen aan het Dutch Festival of Magic. Tijdens dit Nederlandse kampioenschap hebben de twee jeugdige inwoners de aanmoedigingsprijs gewonnen. Een ‘magere’ beoordeling van de jury, vond een groot aantal aanwezigen.

Echter, Roy en Justin zijn trots met deze prijs. De twee hebben voor de choreografie hulp gekregen van Marc Forno, die tijdens Brooklyn’s Nights in Studio’s Aalsmeer de organisatie van het showprogramma verzorgt. Ook blij zijn de broers met Nico, die hun act ontworpen en bedacht heeft.

“We hebben iets compleets nieuws neergezet en dit is pas het begin. Over twee jaar komen we terug”, aldus Roy en Justin. De fans van het tweetal beamen dat een geweldige show is gebracht. “Ze waren echt heel goed”, aldus fotograaf Kick Spaargaren die voor de Nieuwe Meerbode een kijkje was gaan nemen en diverse foto’s voor de Aalsmeerse goochelaars heeft gemaakt. Gefeliciteerd Roy en Justin en succes met het ‘veroveren’ van heel Nederland. Het gaat jullie vast en zeker lukken!

Foto: www.kicksfotos.nl