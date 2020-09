Aanleg park langs de Machineweg in zicht

Aalsmeer – Op 15 september heeft het college besloten het inrichtingsplan voor het park langs de Machineweg vast te stellen en het plan voor te leggen aan het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol voor een financiële bijdrage van 1.3 miljoen euro. De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) neemt hierover naar verwachting op 28 september 2020 een besluit. Burgemeester en wethouders gaan daarna aan de gemeenteraad voorstellen om voor het gehele plan een krediet van ruim 2 miljoen euro beschikbaar te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de bijdrage van de SLS. De planning is dat de gemeenteraad in de raad van 29 oktober aanstaande over dit voorstel besluit.

Puzzelen

“Achter de schermen is de laatste tijd hard gewerkt en zijn alle opties bekeken en tegen het licht gehouden. De grootste uitdaging was het plan voor de buitenruimte bij De Bloemhof”, zegt wethouder Robert van Rijn. “Het was puzzelen met het aantal parkeerplaatsen, de nieuwe sportvelden, uitstapmogelijkheden voor de bussen, de positie van de jongerenontmoetingsplek en het verplaatsen van het krachthonk van de handbalvereniging Aalsmeer. Daarnaast wilden we zorgen voor een mooie entree aan de Braziliëlaan. Inmiddels hebben we samen met ESA, beheerder van vrijwel alle binnensportaccommodaties in Aalsmeer en Kudelstaart, Handbalvereniging Aalsmeer en Green Park Aalsmeer goede stappen voorwaarts gemaakt en kunnen we nu een besluit nemen voor de aanleg. Het is mooi om te zien dat de plannen in goed overleg samen met de inwoners, wijkoverleg Oost, sportverenigingen en bedrijven tot stand zijn gekomen.”

Wandelroute

In het voorstel wordt de entree voor auto’s van en naar De Bloemhof verplaatst naar de Braziliëlaan en blijft de toegang vanaf de Hornweg alleen toegankelijk voor langzaam verkeer. Op de plek van de huidige parkeerplaats komen nieuwe sportvelden (onder andere een multiveld, twee beachhandbalvelden en een jeu-de-boulesbaan) en in het park langs de Machineweg wordt een kleurige wandelroute aangelegd met verschillende trim- en fitnesstoestellen. Als de gemeenteraad de middelen voor het plan ter beschikking stelt, wordt gestart met de aanleg van het park.