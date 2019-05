Aanleg glasvezel in buitengebied Groene Hart begonnen

De Ronde Venen – Wethouder Kiki Hagen van De Ronde Venen heeft woensdagochtend samen met raadslid Anco Goldhoorn, ambassadeur Luc Timmermans en directeur Jos van der Klauw van Glasvezel buitenaf de aftrap gegeven voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Groene Hart. Zij deden dat door een eerste schop in de grond te zetten aan de Poelweg in Waverveen.

De aanleg van glasvezel in het Groene Hart vindt plaats in fasen en wordt door aannemer BAM uitgevoerd. In het eerste deelgebied, Waverveen en omgeving, kunnen de huishoudens en bedrijven eind 2019 beschikken over snel internet. In totaal gaat het in Groene Hart Noord en Midden om 4800 huishoudens en bedrijven. Iets meer dan de helft heeft een abonnement afgenomen en gaat dus ook gebruik maken van diensten.

Maatwerkoplossing voor de aanleg

Jos van der Klauw is blij dat de aannemer is gestart vandaag. “De aanleg in Groene Hart Noord en Midden is door de aanwezigheid van de vele waterwegen en dijken complex, maar hiervoor lopen wij niet weg. We hebben samen met aannemer BAM een maatwerkoplossing ontwikkeld. Het gebied Groene Hart is verdeeld in deelgebieden en de aanleg zal gefaseerd verlopen. BAM is al begonnen met het schouwen in het gebied en bij de mensen thuis. Dat betekent dat de aannemer bij iedereen langs gaat om te kijken waar de aansluiting precies gemaakt gaat worden. We maken mooie stappen om uiteindelijk het hele gebied van glasvezel te kunnen voorzien.”

Gemeente blij met komst glasvezel

De Ronde Venen spant zich al een aantal jaren in voor de aanleg van snel internet. Wethouder Kiki Hagen: ‘’Het heeft wat voeten in de aarde gehad en is in gang gezet door mijn voorganger, Anco Goldhoorn. Mooi dat we vandaag nu echt beginnen met de aanleg. Glasvezel is van levensbelang voor inwoners en bedrijven in het buitengebied, ook in het kader van duurzaamheid. Agrariërs in het buitengebied zijn afhankelijk van snel internet om snel gegevens te kunnen aanleveren. Daarnaast is het natuurlijk heel fijn dat elke generatie kan beschikken over internet met de snelheid van het licht. Met name door de inzet van ambassadeurs hebben we de deelnamedrempel van 50% gehaald. Zonder hun inzet en doorzettingsvermogen was het niet gelukt. Ik hoop dat we na deze fase ook snel in andere delen van het buitengebied met de aanleg kunnen beginnen.’’