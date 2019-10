Aanleg fitness- en skateplek gestart

Aalsmeer – De Hornmeer wacht de komende jaren nog een groot aantal veranderingen. Nu IKC Triade is opgeleverd, de wegen en paden er omheen zijn opgeknapt en de voormalige VVA-kantine omgetoverd is tot buurthuis, wacht de volgende metamorfose.

Skate, fitness en freerun

Met financiële hulp van SLS (Stichting Leefomgeving Schiphol) gaat een nieuwe invulling gegeven worden aan het voetbalterrein. Het wordt een recreatief park met aansluiting op het Hornmeerpark. De eerste aanzet is gezet. Parallel aan het, overigens ook opgeknapte parkeerterrein aan de Dreef, komt fitness en freerun en wordt een skateplein ontwikkeld.

Recreatieweide en bloemeneiland

Ook een mogelijkheid om te basketballen is in het plan opgenomen, evenals een recreatieweide en een ontmoetingsplein aan een vijver en bij een bloemeneiland. En daar weer achter komt een natuurtuin, een bloemenweide en een bos als afscheiding met de provinciale weg. Schuin achter het buurthuis (richting de Zwarteweg) wordt overwogen een fietscrossbaan en een speelbos aan te leggen.

Bouw woningen

Naast de Triade, tussen het nieuwe fiets- en voetpad en de Zwarteweg, gaan woningen (80 totaal, sociale huur en starters) gebouwd worden. En dit is niet de enige woningbouw in de Hornmeer. Het voormalige verenigings-gebouw in de Roerdomplaan is reeds gesloopt en het zal niet lang meer duren dat ook de oude schoolgebouwen in de Meervalstraat met de grond gelijk gemaakt gaan worden. Zowel in de Roerdomplaan als de Meervalstraat wordt gedacht aan het bouwen van elk 80 woningen (160 in totaal) voor jongeren, senioren en huisvesting voor eenpersoonshuishoudens.

Volgens het bord van de gemeente is het terrein met fitness, freerun en skatebaan begin volgend jaar gereed. En daarna weer verder… SLS en de gemeente willen de vaart erin houden!