Aankleding Centrum met bomen en struiken gestart

Aalsmeer – De herinrichting met de nieuwe bestrating in de Zijdstraat, Punterstraat en op het Molenplein mag geslaagd genoemd worden. Het ziet er weer ‘strak’ uit. Bankjes, prullenbakken en fietsenrekken zorgden voor een welkome aankleding en maken het leuker om te verblijven in het winkelgebied in het centrum.

Blij is menigeen ook met de terugkeer van de windwijzer en het beeld ‘De Paardendief’ op het Molenplein. Vrij lang was het onzeker of deze twee trouwe aanblikken zouden terugkeren, maar op aandringen van omwonenden en ondernemers is de windwijzer opnieuw gelegd en heeft het beeld een plaatsje gekregen bij het begin van het ‘pad’ naar korenmolen De Leeuw.

Met de voltooiing van de metamorfose is afgelopen gestart. Er is een aanvang gemaakt met het planten van bomen en er komen nog struiken (geurende lelies en onder andere buxussen). Het ziet er nu nog een beetje ‘bruin’ uit, maar in het voorjaar gaat het groen en roze kleuren in het winkelgebied. Er zijn namelijk leilindes, notenbomen en Japanse sierkersen geplant en deze laatst genoemde boomsoort gaat vrolijke roze bloesem geven.

Komende week gaan de hoveniers verder met de nieuwe beplanting in en rond het winkelgebied, ook in het steegje van de Zijdstraat naar de Schoolstraat.