Aanhouding na ruzie in woning Parklaan

Aalsmeer – In een woning aan de Parklaan heeft zondag 5 maart rond 04.00 uur een ruzie plaatsgevonden. De vrouw des huizes is naar buiten gerend, waarna de man zonder toestemming twee kinderen meegenomen zou hebben. Ook heeft de man daarna een gaskraan opengedraaid, waarna hij is gevlucht.

Na de melding door de vrouw zijn politie en brandweer snel ter plaatse gegaan. Agenten hebben voor de zekerheid de woning benaderd met schilden, omdat niet zeker was of de man nog aanwezig was. De gaskraan is snel dichtgedraaid. Wel moesten enkele mensen hun huis verlaten.

De kinderen werden niet veel later ongedeerd teruggevonden in een nabijgelegen huis. Daar zijn ze herenigd met hun moeder.

De man is later op de Kruisweg in Hoofddorp aangehouden door de politie. Hij zat als passagier in een taxi. De man is daarna overgebracht naar een politiebureau voor verhoor.

