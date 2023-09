 ”Aangepast plan voor parkeerterrein gemeentehuis”￼

Uithoorn – Het college heeft ingestemd met het plan om rond het gemeentehuis meer parkeerplaatsen te realiseren. Het eerste plan hiervoor is in juni met de bewoners besproken. Zij lieten weten dat het plan groener mag en dat de bomen behouden moeten worden. Daarnaast vroegen de bewoners aandacht voor de verkeerssituatie bij de brug aan de Korte Boterdijk. Op basis van alle reacties heeft de gemeente het plan aangepast. Wethouder Hazen: ‘In dit aangepaste plan is meer groen te zien, blijven de bomen langs het Zijdelmeer zoveel mogelijk staan en zijn de parkeerplaatsen langs de Korte Boterdijk bij de brug verdwenen. Al met al komen er nog steeds 46 parkeerplaatsen bij. In Uithoorn is weinig ruimte om extra parkeerplaatsen te maken. Maar op deze plek kan dat relatief eenvoudig.’ Op 18 oktober staat het plan op de agenda van de raadscommissie en op 2 november buigt de gemeenteraad zich over het plan.

Korennta

De extra parkeerplaatsen die de gemeente wil maken zijn om meerdere reden nodig. Hazen: ‘Op dit moment is iedereen gewend overal in het centrum te kunnen parkeren. Ook op parkeerplekken die eigenlijk voor een ander doel zijn gemaakt, zoals de parkeerplaatsen voor de kantoren in de parkeergarage Amstelplein. Deze kantoren staan nu leeg, waardoor de parkeerplaatsen die erbij horen vrij zijn. Als er straks appartementen komen, zijn deze parkeerplaatsen niet meer beschikbaar.’ In de Parkeervisie staat dan ook dat er aan de randen van het centrum parkeerplekken moeten komen. Deze plekken kunnen worden gebruikt als het in het centrum druk is. Hazen: ‘Als gemeente moeten we er dan ook voor zorgen dat onze medewerkers niet in het centrum parkeren. Dat doen we door het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren en meer parkeerplaatsen te maken.’

Veel groen

Het nieuwe parkeerterrein krijgt veel groen en een groene uitstraling. Hazen: ‘Er komen verschillende bomen en planten, passend bij de plek langs het Zijdelmeer. Waar mogelijk worden bomen behouden. Dit is helaas niet altijd mogelijk, omdat het we het parkeerterrein ook moeten ophogen. Daar kunnen niet alle bomen tegen. De bomen aan het Zijdelmeer proberen we zoveel mogelijk te behouden.’ Daarnaast krijgt het parkeerterrein open bestrating die gevuld wordt met gras en diverse beplantingsvlakken. De inrichting van de Korte Boterdijk is ook aangepast: de parkeervakken langs de Korte Boterdijk ter hoogte van de brug zijn komen te vervallen.