Aandacht voor elkaar bij de babbelbankjes

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Vanuit de gemeente en de provincie Noord-Holland wordt er in de landelijke week van de eenzaamheid van 28 september tot en met 4 oktober meer aandacht besteedt aan de vraag; hoe kun je nu inwoners beter ondersteunen bij het zoeken van onderlinge contact? Wanneer zo een vraag wordt gesteld aan buurtverbinder Frans Huijbregts van Participe, dan ben je verzekerd van leuke ludieke antwoorden die leiden tot ongedwongen en blije ontmoetingen. Het woord eenzaamheid komt niet voor in het woordenboek van Frans. Hij spreekt liever over verbinding of nog beter over aandacht. Want daar begint het ontmoeten met anderen mee. Vanuit aandacht schenken kunnen mooie gesprekken en vriendschappen ontstaan.

Vier ontmoetingen

Als een geboren optimistische realist heeft Frans voor dit vraagstuk een viertal vrolijke thema-ontmoetingen bedacht. De verleden jaar geplaatste babbelbankjes bieden een uitgelezen kans om aandacht aan elkaar te schenken. Donderdag 28 september is er een actief ontmoeten (van 14.00 tot 17.00 uur) bij het babbelbankje aan de vijver bij de Apollostraat.

Vrijdag 29 september is er een creatief ontmoeten (ook van 14.00 tot 17.00 uur) bij het bankje dat staat bij de ingang van het Gezondheidscentrum op het Drie Kolommenplein . Zaterdag 30 september een is er een cultureel ontmoeten (van 10.00 tot 13.00 uur) in Kudelstaart bij het bankje op de dijk achter het Dorpshuis en zondag 1 oktober een sportief ontmoeten (10.00 tot 13.00 uur) bij het babbelbankje in de Stommeer op de dijk bij het Seringenpark.

Veel informatie

Naast Participe als organisator zijn ondermeer Taalpunt, Team Sportservice Aalsmeer, Humanitas, Cultuurpunt, Straattheater, afgevaardigden van het buurthuis en wijkoverleg, de dorpsraad en nog veel meer betrokkenen aanwezig voor informatie, om vragen te beantwoorden, te luisteren en eventueel samen naar oplossingen te zoeken. Kijk voor meer informatie op de website: een tegen eenzaamheid.nl of op www.participe-amstelland.nl.

Foto: Frans Huijbregts organiseert thema-ontmoetingen bij babbelbankjes.