Aandacht in Aalsmeer voor laaggeletterdheid

Aalsmeer – Van 8 tot en met 15 september is het de Week van lezen en schrijven. In deze week wordt extra aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en of rekenen. In Aalsmeer gaat het om zo’n 2.300 mensen. De gemeente Aalsmeer maakt deze week ambtenaren extra bewust van laaggeletterdheid bij inwoners.

Wethouder Willem Kikkert: “Voor inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven en of rekenen, is het vaak ook lastiger om te werken met een computer of smartphone. Hierdoor kunnen zij problemen hebben met het vinden van een baan of met hun geldzaken. Goede basisvaardigheden heb je nodig om mee te kunnen doen in de samenleving. Het is belangrijk dat wij als gemeente ons hiervan bewustzijn en de inwoners kunnen helpen, bijvoorbeeld met taalcursussen.” In het raadhuis konden ambtenaren afgelopen donderdag zelf ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn, door middel van onder andere een escapekoffer. “Het is waardevol om zelf te ervaren hoe het is om een tekst niet te begrijpen en hoe frustrerend dit kan zijn. Het levert een betekenisvolle ervaring op die bijdraagt aan meer begrip”, aldus wethouder Kikkert.

Taalpunt in Aalsmeer

Mensen die beter Nederlands willen leren, kunnen terecht bij het Taalpunt in de bibliotheek in Aalsmeer. Bijvoorbeeld voor taallessen, taalcafés of individuele coaching. Het Taalpunt zoekt ook vrijwilligers die mensen willen helpen Nederlands beter te leren lezen, schrijven en spreken. Taalvrijwilligers kunnen zich aanmelden via taalhuis@debibliotheekamstelland.nl of langskomen bij de bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat, elke dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur.

Foto: Wethouder Willem Kikkert bekijkt met twee ambtenaren de escapekoffer. Foto: Gemeente