Aalsmeers Harmonie: Kinderconcert in de soep

Aalsmeer – Muziekvereniging Aalsmeers Harmonie presenteert: Kinderconcert in de soep. Een muzikale middag met een schoon en groen verhaal! Het thema van het kinderconcert sluit aan bij de Kinderboekenweek: Gi-Ga-Groen. Er wordt een verhaal verteld over Super Juffie en daarbij maakt Aalsmeers Harmonie muziek. Een leuk concert voor kinderen vanaf 5 jaar.

Meester Lars Veenhof (Triade) vertelt het verhaal: Voor de tweede keer stikt er een dier in een stuk plastic dat in de zee drijft. Juf Josje en de kinderen besluiten daar iets tegen te doen, maar meester Snor vindt dat helemaal geen goed plan. Benieuwd hoe dit verhaal afloopt? Kom dan zaterdag 29 oktober om 15.30 uur naar de The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Dan vertelt Lars het hele verhaal en ondertussen luister je naar mooie muziek.

Klinkt dit als muziek in je oren? Koop dan snel kaartjes op: aalsmeersharmonie.nl/ticketshop of op de dag zelf aan de deur. Kaartjes kosten 5 euro per persoon en het concert duurt een uurtje.