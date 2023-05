Aalsmeerders kiezen ruime sop in Ibiza

Aalsmeer – De Aalsmeerders Derek Geerlings en Joost Versteegh zijn afgelopen weekend voor het aanstaande zomerseizoen naar Ibiza vertrokken om hun droom na te jagen. Na een aantal jaren hard te hebben gewerkt in de zonnepanelen- en bloemenbusiness hebben zij een ‘RIB’ (speedboot) bij elkaar gespaard waarmee zij dagtochten op het mooie Ibiza gaan aanbieden.

Van halve dagtochten, waarbij zij de kapitein zijn, tot champagne arrangementen met zonsondergang, alles is mogelijk! Op Koningsdag is de boot te water gelaten op de Westeinderplassen voor een proefvaart en inmiddels dobbert deze in de Middellandse Zee. Het uiteindelijke doel is om na Ibiza deze ‘RIB’ formule uit te breiden naar andere vakantiebestemmingen.

Foto: Derek Geerlings en Joost Versteegh met hun ‘RIB’.