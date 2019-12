Aalsmeer zoekt nieuwe Dorpsdichter

Aalsmeer – Na vier jaar trouwe dienst draagt Dorpsdichter Bram Landzaat zijn sjaal over aan zijn opvolger. Op donderdag 30 januari viert Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) de Nationale Gedichtendag in cultureel café Bacchus en wordt de nieuwe dorpsdichter gekozen. KCA is op zoek naar kandidaten die deze uitdaging aan willen gaan.

De gedichtenavond met als thema ‘Toekomst’ begint om 20.00 uur. In de tweede helft van het programma wordt gekeken naar wie de toekomstige dorpsdichter wordt. Wat voor onderwerpen zal hij/zij poëtisch gaan verwoorden over Aalsmeer? De Westeinderplassen, de herkenbare torenspits van de Hervormde Kerk, het verbouwde gemeentehuis, de kinderen van Aalsmeer, de inwoners van de toekomst, of komen andere onderwerpen aan bod?

Meld je aan bij Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer, werkgroep Podiumkunsten & Literatuur om deze leuke taak op je te nemen. Stuur je motivatie en gedicht om mee te dingen in de verkiezing van dorpsdichter 2020 naar: Haremakerjcp@hetnet.nl. Aanmelden kan tot 1 januari 2020.