Aalsmeer zet grote stappen voor meer woningen

Aalsmeer – Met het definitief worden van twee grote bestemmingsplannen kunnen in Aalsmeer en Kudelstaart ruim 1.100 woningen toegevoegd worden. Wethouders Bart Kabout van Ruimtelijke Ordening en Willem Kikkert van Wonen kijken uit naar het moment waarop de eerste palen de grond in gaan.

Twee grote plannen (Westeinderhage en Oosteindedriehoek) zijn deze raadsperiode vastgesteld en zijn onlangs onherroepelijk geworden. De beroepen die bij de Raad van State waren ingesteld tegen deze plannen zijn onlangs afgerond met een positieve uitkomst voor de gemeente. Het proces om woningen te realiseren in Aalsmeer en Kudelstaart is er, net als in veel andere gemeenten, één van een lange adem. Het college van burgemeester en wethouders zet in op de bouw van zo’n 2.000 woningen vóór 2030. Dat nu voor twee grote locaties groen licht is gegeven, is een grote stap in dat proces.

Westeinderhage

In Kudelstaart wordt de wijk Westeinderhage gebouwd met 267 woningen. “Er staan in Westeinderhage straks mooie rijwoningen, beneden-bovenwoningen, appartementengebouwen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen”, zegt wethouder Bart Kabout. “Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de grote behoefte aan woningen onder jongeren, ouderen, alleenstaanden, stellen en gezinnen.”

Oosteindedriehoek

In Aalsmeer Oost komen in de wijk Oosteindedriehoek 853 woningen. “Daar zijn straks ook alle segmenten uit de woonvisie te vinden”, zegt wethouder Willem Kikkert. “Sociale huur, middeldure koop en huur, vrije sector koop en appartementen en eengezinswoningen. Ook hier komt straks een mooie mix van mensen te wonen.”

Provincie is verheugd

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer van de provincie Noord-Holland, met wonen in zijn portefeuille, reageert zeer positief op de ontwikkelingen in Aalsmeer en Kudelstaart. “Er moeten in heel Noord-Holland veel woningen gebouwd worden, want veel te veel mensen zijn op zoek naar een huis. Complimenten dus aan de gemeente Aalsmeer”, zegt Beemsterboer. “Ik ben blij om te zien dat de gemeente Aalsmeer de woningzoekenden flink gaat helpen met deze totaal 1117 woningen en hoop op een snelle en succesvolle bouw.”

Foto: Wethouders Bart Kabout (links) en Willem Kikkert wijzen de twee woningbouwlocaties aan. Foto: Gemeente Aalsmeer