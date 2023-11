Aalsmeer voor Elkaar bedankt vrijwilligers en goed-doeners

Aalsmeer – 7 december is de Nationale Dag van de Vrijwilliger. Om alle vrijwilligers, goed-doeners en impactmakers in de gemeente Aalsmeer en Kudelstaart te bedanken voor hun inzet, deelt vrijwilligersplatform Aalsmeer voor Elkaar een digitale adventkalender uit. De cadeautjes zijn gedoneerd door het bedrijfsleven.

Het platform legde het afgelopen jaar ruim duizend verbindingen tussen vrijwilligersorganisaties en mensen die iemand nodig hadden en inwoners die hun hulp aanboden. “We vinden het geweldig dat zoveel inwoners het verschil maakten”, vertelt Eerde de Swart van Aalsmeer voor Elkaar. “Voor al die glimlachjes, kopjes koffie, gesproken woorden, gegeven knuffels, wijze raad en uurtjes inzet willen we een geluksmomentje teruggeven: een heuse ‘decemberkalender’.”

Wie goed doet…

“De kalender is er voor iedereen die het verschil maakte. Vrijwilligers, mantelzorgers, jonge impactmakers en ervaren helphelden. Ook maatschappelijke organisaties kunnen de decemberkalender voor hun vrijwilligers gratis aanvragen. We hopen met deze feestelijke attentie iedereen te bedanken én te inspireren om het verschil te blijven maken”, aldus Eerde.

De kalender bevat 17 cadeautjes: één voor elke dag tussen 7 december (de Nationale Dag van de Vrijwilliger) en de feestdagen. Er is voor elk wat wils. Van boeken tot dagjes weg, van feestelijke producten tot feestelijke kortingscodes. De cadeautjes worden gesponsord door het bedrijfsleven.

Veel hulp aangeboden én gevraagd

Op Aalsmeer voor Elkaar kunnen inwoners hulp vragen en aanbieden. Voor een ander, de buurt, de wereld, maar ook in de sport, cultuur of natuur. “Aalsmeer voor Elkaar laat zien hoe graag iedereen in de gemeente Aalsmeer en Kudelstaart een steentje bijdraagt, juist nu. Er is dit jaar al voor ruim 7.000 uur aan vrijwillige inzet gerealiseerd”, zegt Eerde. “Toch blijft het aantal mensen dat een steuntje in de rug nodig heeft groeien. Iedereen die iets wil bijdragen is daarom van harte welkom!”