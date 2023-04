Aalsmeer vijf jaar Fairtrade Gemeente

Aalsmeer – De Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer zet zich in om te zorgen dat meer inwoners en bedrijven in de gemeente producten met het Fairtrade keurmerk kopen en gebruiken. Dat wordt alweer vijf jaar succesvol gedaan, maar het kan altijd meer. De werkgroep geeft informatie en houdt acties, waaronder de Fairtrade weken. Deze worden twee keer per jaar gehouden, in mei en in oktober.

Dit jaar is in mei het thema ‘Leefbaar loon, leefbaar inkomen’. Een leefbaar loon verwijst naar mensen die in loondienst werkzaam zijn. Dus bijvoorbeeld een werknemer op een bananenplantage. Een leefbaar inkomen verwijst naar zelfstandigen, zoals een koffie- of cacaoboer. De Werkgroep Fairtrade Gemeente heeft als missie om de wereld eerlijk te maken met gelijke kansen voor iedereen. Meer informatie op www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl