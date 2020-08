Aalsmeer scoort hoog in index versteende tuinen

Amstelland – Energiebedrijf Vattenfall heeft donderdag 27 augustus de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten gepubliceerd. Er is hiermee inzichtelijk gemaakt hoe huishoudens duurzaamheid toepassen in en om het huis. Noord-Holland staat in de top drie minst duurzaamste provincies van Nederland: alleen Zuid-Holland scoort slechter op basis van de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten. Vattenfall stelde de index samen op basis van de meest recente data van Rijkswaterstaat, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Cobra Groeninzicht.



Duurzaamheid

Noord-Hollandse gemeenten scoren in de Duurzaamheidsindex relatief gezien laag met betrekking tot: het aantal zonnepanelen, het aantal ISDE subsidieaanvragen en de mate van verstening. Op basis van de Duurzaamheidsindex blijken Noord-Hollandse huishoudens gemiddeld 80% minder vaak duurzaamheid toe te passen in en om het huis. In Diemen heeft men op landelijk en provinciaal niveau de grootste inhaalslag te maken, wat duurzaamheid betreft. Huishoudens doen het hier bijna drie keer slechter dan landelijk gemiddeld. Noord-Hollandse gemeenten die juist wel goed scoren zijn Opmeer, Texel en Koggenland. In Aalsmeer zijn 51,2 subsidie-aanvragen voor duurzame energie ingediend.

Zonnepanelen

In totaal heeft 9% van alle Nederlandse huishoudens zonnepanelen op het dak. In Noord-Holland is dit percentage lager (6,6%). Beschermde stadsgezichten en de relatief grote mate van hoogbouw in steden zijn mogelijke verklaringen voor deze bevinding. In Noord-Holland zijn huishoudens in Heerhugowaard het meest begaan met (zelf) opwekken van energie middels zonnepanelen. Hier heeft liefst 18,9% van de huishoudens zonnepanelen. Per gemeente zijn de verschillen in de zonnepanelen-index echter fors. In Aalsmeer heeft 9% van de huishoudens zonnepanelen.

Relatief versteende provincie

Verstening van tuinen is, met oog op duurzaamheid en milieu, ongunstig te noemen. Hoewel verstening overal in bepaalde mate aanwezig is, kunnen Noord-Hollandse gemeenten hier nog stappen maken. In de provincie is namelijk 44,8% van de tuinen versteend; dit is meer dan het landelijke gemiddelde van 39,8%.

In Noord-Holland zijn de tuinen in de gemeenten Diemen (65,5%), Aalsmeer (61,7%) en Purmerend (60,6%) het meest versteend. Met een versteningsgraad van 15,5% kan Bloemendaal zich juist de ‘meest groene’ Noord-Hollandse gemeente noemen.