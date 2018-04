Aalsmeer heeft jongste raadslid van Nederland

Aalsmeer – Donderdag 19 april was de eerste vergadering van de gemeenteraad in de nieuwe samenstelling. Eerste agendapunt was de benoeming van Thirsa van der Meer als raadslid. Thirsa kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen met voorkeursstemmen in de raad, maar de nog 17-jarige moest nog even wachten tot zij 18 jaar werd, de minimumleeftijdsgrens voor raadsleden.

Vorige week is Thirsa 18 jaar geworden en daarom kon zij donderdag de eed afleggen en officieel tot de gemeenteraad toetreden. Aalsmeer heeft hiermee het jongste raadslid van Nederland.

Het is positief om te zien dat jongeren actief zijn in de politiek en op die manier hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. Thirsa ziet haar raadslidmaatschap bij uitstek als een kans om haar mening en haar stem te laten horen voor jongeren. Jongeren hebben immers een andere kijk op het leven. Als VWO-scholiere en toekomstig student heeft ze een goed beeld van wat er onder jongeren leeft. Ze wil zich vooral inzetten voor meer jongerenwoningen, maar ook het milieu heeft haar specifieke aandacht.

Wilt u weten wie er behalve Thirsa in de gemeenteraad van Aalsmeer zitten, neem dan een kijkje via de volgende link: https://www.aalsmeer.nl/bestuur-organisatie/publicatie/gemeenteraad_wie-zitten-er-allemaal-in-de-raad

Openbare vergadering

De eerstvolgende raadsvergadering van gemeenteraad vindt plaats op donderdag 31 mei. Bent u geïnteresseerd om een raadsvergadering bij te wonen? U bent als toehoorder van harte welkom om deze openbare vergadering op de publieke tribune bij te wonen. U kunt de vergadering ook volgen via de livestream vanaf de gemeentelijke website of achteraf via de website de vergadering terugkijken. Aanvang: 20.00 uur inde Raadzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein.