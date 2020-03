Aalsmeer Flower Festival: bloemen, kunst en cultuur

Aalsmeer – Van 19 tot en met 24 juni wordt de zevende editie van Aalsmeer Flower Festival gehouden. Het evenement is uitgebreid van twee naar zes dagen en biedt tal van bezienswaardigheden en activiteiten met bloemen in de hoofdrol. Het thema van dit jaar is ‘Flowers & Fashion’.

Aalsmeer Flower Festival speelt zich af in museum de Historische Tuin en het Flower Art Museum in bloemenhoofdstad Aalsmeer. Bezoekers kunnen hier binnen en buiten genieten van bloemen en planten in combinatie met kunst en cultuur. De openingstijden zijn dit jaar verruimd; naast het weekend is het festival ook op een aantal weekdagen te bezoeken.

Zoals elk jaar maken professionele bloemdesigners voor het festival prachtige creaties met verse snijbloemen en planten. Zij laten zich dit jaar inspireren door het thema ‘Flowers & Fashion’, met speciale aandacht voor duurzaamheid en hergebruik. Bloempatronen in de mode hebben een stevige comeback gemaakt. Vrijwel alle grote merken verkopen kleding en accessoires met florale motieven en er worden zelfs speciale kledinglijnen gelanceerd rond dit thema. Tegelijkertijd is duurzaamheid in zowel de kleding- als bloemenbranche een belangrijk onderwerp. In Aalsmeer delen bloemdesigners en kunstenaars hun ideeën. De hoofdarrangeurs zijn Marloes Joore en Tineke Geerlings.

Locaties

De Historische Tuin is het tuinbouwmuseum van Aalsmeer. Deze officiële botanische tuin biedt historische bloemsoorten, een mini-veilingzaal, akkers en kassen met bijzondere planten en nog veel meer. Het Flower Art Museum staat in het teken van hedendaagse kunst geïnspireerd op bloemen en de natuur. Tijdens het festival is hier onder meer een tentoonstelling over ‘Flowers & Fashion’. Op het museumterrein vindt gelijktijdig de kunstbeurs Nature Art Fair plaats. Op beide locaties zijn naast de bloemarrangementen activiteiten, zoals veilsessies, workshops, muziek en activiteiten voor kinderen.

Tussen de musea kan een vaartochtje, fietstocht of wandeling worden gemaakt. Wie nog meer van bloemrijk Aalsmeer wil zien, kan ook twee andere locaties in de nabijheid bezoeken. Het Boerma Instituut is de particuliere bloemschikopleiding van Nederland en houdt tijdens het festival open huis met diverse activiteiten. De nieuwe attractie FloriWorld (opening mei 2020) laat bezoekers de magie van echte en virtuele bloemen ervaren.

Aalsmeer Flower Festival is van vrijdag 19 tot en met woensdag 24 juni dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Tickets kosten € 7,50 in de voorverkoop (€ 10,- aan de deur). Museumkaarthouders betalen slechts € 2,50 in de voorverkoop (€ 5,- aan de deur). Kinderen tot en met 14 jaar mogen gratis naar binnen. Voor het boottochtje wordt een bescheiden vergoeding gevraagd. Meer informatie: www.aalsmeerflowerfestival.nl.