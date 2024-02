Aalsmeer Centrum in het donker door stroomstoring

Aalsmeer – Een stroomstoring heeft vrijdag 9 februari het Centrum in het donker gezet. Even voor zes uur in de avond werd het opeens zwart en gingen alle lichten in huizen, horecazaken en de beide zorgcentra (Aelsmeer en Kloosterhof) en in straten uit.

Overal werden kaarsen aangestoken om niet helemaal in de duisternis te hoeven zitten. Het avondeten moest noodgedwongen ook uitgesteld worden en hier zijn vooral de restaurants de dupe van geworden. De eerste gasten hadden net plaatsgenomen om lekker uit eten te gaan. Boodschappen doen was eveneens even onmogelijk, ook de supermarkten moesten de deuren sluiten.

Na iets langer dan een uur was de storing verholpen en was er om tien over zeven weer licht. De stroomstoring was in 41 straten en heeft zo’n 2.000 personen gestroffen. De oorzaak is vooralsnog onbekend.

Foto: VLN Nieuws