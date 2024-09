8erom: Nieuwe naam actieve groep ontmoetingscentrum

Aalsmeer – Het ontmoetingscentrum in gebouw Irene heeft verschillende groepen dagbesteding voor mensen met een hersen gerelateerde aandoening. Vanuit de doelstelling van dagbesteding wordt gekeken naar de verschillende behoeften en zodoende ontstaan verschillende groepen. Na een oproep enige weken geleden is een nieuwe groepsnaam aangenomen voor de groep actieve mensen die geen regulier programma volgen. Er is gekozen voor ‘8erom’.

De naam zegt iets over de toegankelijkheid; kom maar achterom. Het vertrouwen in de mens die weet waar hij voor komt, het open staan voor anderen. Daarnaast wordt de 8 gebruikt in de naam. Dit is symbolisch een Infinity teken. Infinity komt van het Latijnse woord infinitas wat grenzeloosheid betekend. Dit betekent voor de groep dat zij zich niet laat beperken. Zij gaat over de grenzen van de reguliere dagbesteding en richt zich op de eigen behoeften. Ook is er geen grens tussen de maatschappij en de groep. Meedoen en meegaan in hedendaagse tendensen zoals vloggen. Via het (nieuwe) tiktok kanaal van het ontmoetingscentrum en de facebookpagina gaat de groep zich in de maatschappij begeven en zichzelf laten zien met wekelijkse vlogs. De nieuwe naam werd afgelopen maandag vastgelegd op een houten bord.