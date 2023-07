853 woningen in 3 buurten in Oosteindedriehoek

Aalsmeer – Donderdag 13 juli heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Oosteindedriehoek vastgesteld. Hierdoor kan er nu gestart worden met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van de grond. Het bouwplan ‘Oosteindedriehoek deelgebied 1’ ligt tussen de Aalsmeerderweg en de Legmeerdijk en de woonwijk Nieuw Oosteinde en er komen maximaal 853 woningen. In deelgebied 1 worden verschillende woningen gebouwd. Zo komen hier 25% sociale huurwoningen, 30% middeldure koop/huur woningen en 45% woningen in de vrije sector.

Wethouder Willem Kikkert: “We zijn al lang bezig met de voorbereidingen voor de bouw van de woningen. Donderdag is het bestemmingsplan vastgesteld. In het plan komen ruim 850 woningen. Hiermee krijgt Aalsmeer er woningen bij waar veel vraag naar is in onze gemeente. Daarnaast komt er een nieuwe school en sluit de nieuwe wijk straks mooi aan op de bestaande woonkern Oosteinde.”

Dorps en stedelijk

Deelgebied 1 van de Oosteindedriehoek bestaat uit drie buurten. Aansluitend op de wijk Nieuw Oosteinde komt er een dorpse buurt met ongeveer 256 woningen. In deze buurt komen vooral eengezinswoningen en een beperkt aantal appartementen. Aan de zijde van de Legmeerdijk komt een stedelijke buurt met ongeveer 192 woningen. Een belangrijk deel daarvan bestaat uit appartementen, gecombineerd met eengezinswoningen. Tot slot komt er een zogenaamde centrum-dorpse buurt met rond de 404 woningen waarvan een deel appartementen.

Planning

Nu het bestemmingsplan is vastgesteld start Oosteindedriehoek B.V. met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van de eerste buurt die qua verkeer op de Aalsmeerderweg wordt ontsloten. Daarna komt er ook een verkeersaansluiting op de Legmeerdijk. Van Wanrooij en Roosdom Tijhuis gaan de woningen ontwikkelen en verkopen. Eigen Haard gaat de verhuur van de sociale woningen in dit plan verzorgen.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Oosteindedriehoek? Aanmelden kan online via www.thuisinoosteinde.nl. Op de site tevens meer informatie.