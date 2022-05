Argon buigt diep voor de kampioen

Mijdrecht – Op bezoek bij WV-HEDW in Amsterdam kon Argon geen indruk maken, al na acht minuten werd een verdedigingsfout afgestraft en voor rust stond het 2-0. Twintig minuten voor het eindsignaal viel het doek definitief en bracht de thuisploeg de stand op 3-0. De de laatste minuut sloten de Amsterdammers in stijl af door de 4 op het scorebord te toveren. De combinaties bij de gastheren liepen vloeiend terwijl Argon het wel probeerde, echter van enige meeval was geen sprake: Argon trof drie maal de lat!

Snel doelpunt

De eerste mogelijkheid voor WV deed zich al in minuut twee voor, een vrije trap van Kick van Aelst kon door de Argon doelman Kris van Rijn worden gepareerd. Daarna was er een goede kans voor Giliano Eijken, maar vrij voor de Amsterdamse doelman mikte hij de bal over de dwarsligger. Even later profiteerde WV van een totaal verkeerde inspeelpass in de defensie van Argon, een korte combinatie werd vervolgens door Mick van Moerkerk afgerond, 1-0. Daarna zagen we weer een goede mogelijkheid van de thuisploeg maar het schot van Tim Correia had te weinig vaart waardoor Kris van Rijn kon ingrijpen. Twee mogelijkheden even daarna voor Argon, Giliano Eijken passte op Max Oliemans maar die schoot tegen de lat waarna keeper Kuiper alsnog de bal veroverde. Ook een kopbal van Eijken op aangeven van Bergkamp ging naast. Aan de andere kant kon plaaggeest Mick van Moerkerk lang doorgaan maar zijn inzet werd door Kris van Rijn knap gepareerd, in de rebound ging de bal voorlangs. Maar halverwege de eerste helft was het toch weer Tim Correia die met enig geluk via binnenkant paal voor de 2-0 tekende. Bijna kon er alweer door de thuisploeg gejuicht worden, een vrije trap op de rand van het strafschopgebied werd door Rida Najib knap in de hoek geschoten maar met een katachtige reactie dook Kris van Rijn de bal uit de hoek. Er volgden drie hoekschoppen op rij voor WV, echter Argon haalde zonder verdere schade de rust.

Nog twee keer de lat Argon begon de tweede helft met een redelijk offensief, Adil Lechkar probeerde het van afstand maar zijn poging ging naast. Na een actie over links drukte Younes Ouaali wel af maar hij zag de bal via de lat over het doel vliegen. Ook een combinatie tussen Dylan Bergkamp en Younes Ouaali werd door laatstgenoemde naast de verkeerde kant van de paal geschoten. Daarna moest Bart van der Voort geblesseerd afhaken, Erkelly de Sa nam zijn plaats in en ook Yannick van Doorn (herstellende van een blessure) werd vervangen door Lars van Wees. Even daarvoor zagen we een poging van Giliano Eijken maar de bal ging via keeper Kuiper en de lat over. Een simpel één-tweetje werd door invaller Jack van Moerkerk knap afgemaakt waardoor het voor Argon definitief over was, 3-0. Het laatste kwartier mochten Sven Beek, Mika Keizers en Robin Voorend nog even van de bank. Veel gebeurde er niet meer, Kick van Rijn onderschepte nog een gevaarlijke aanval van WV en Mika Keizers kreeg een mogelijkheid van dichtbij echter zijn schot was te slap. In minuut 90 nog een aanval uit het boekje van de kampioen die Tim van de van der Meulen mocht afronden: 4-0.