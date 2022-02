Wethouder neemt deelauto aan Rondweg in gebruik

Mijdrecht – Wethouder Alberta Schuurs (Mobiliteit) heeft woensdag 23 februari samen met kinderburgemeester Brian Brocx de eerste deelauto van Mijdrecht in gebruik genomen. De auto staat op het parkeerterrein aan de Rondweg. De auto is bedoeld voor inwoners die kort of onregelmatig een auto nodig hebben. De wagen is eenvoudig en tot vlak voor gebruik te reserveren via de app van Greenwheels.

De gemeente zet zich op verschillende manieren in om autogebruik te verduurzamen. Eén van de maatregelen is het plaatsen van elektrische laadpalen verspreid over de gemeente. Een andere maatregel is het gebruik van deelauto’s. Als meerdere inwoners van één auto gebruik maken is dat efficiënter dan als inwoners allemaal apart een auto aanschaffen die dan voor een groot deel van de tijd stilstaat. Ook wordt veel minder parkeerruimte in beslag genomen als inwoners een auto delen. De verwachting is dat de deelauto met name interessant is voor inwoners die een tweede auto overwegen. De deelauto is de eerste in Mijdrecht. In Abcoude staan al geruime tijd twee deelauto’s. Dit is recent uitgebreid.

Gebruik deelauto stimuleren

Wethouder Schuurs: ,,Deze eerste deelauto in Mijdrecht is een eerste en kleine stap, dat besef ik heel goed. Het is niet dé oplossing voor allerlei uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit. We willen het gebruik van een deelauto stimuleren. Daarom hebben we een plek goed in het zicht langs de Rondweg gekozen als parkeerplek voor de wagen, vlakbij de bushalte. Als veel inwoners van de deelauto gebruikmaken, dan wordt het ook interessant deelauto’s op andere plekken neer te zetten in de gemeente. De prikkel om met name een tweede auto te kopen, die dan voor een groot deel van de tijd stilstaat, wordt dan minder. Het is dan eenvoudiger, aantrekkelijker en goedkoper om van de deelauto gebruik te maken.’’

De deelauto is van Greenwheels. Inwoners die van de auto gebruik willen maken kunnen zich aanmelden via de website van Greenwheels en de app downloaden. Met behulp van de app kan de wagen makkelijk worden gereserveerd. De kosten variëren van 3 tot 6 euro per uur en van 24 tot 34 cent per kilometer.

Fotobijschrift: Vlnr: Kinderburgemeester Brian Brocx en wethouder Alberta Schuurs nemen de sleutels van de deelauto in ontvangst van Bibi Jorissen en Sebastiaan van Meggelen van Greenwheels.