Ut Hanenpad en Anemoonlaan in De Kwakel

De Kwakel – Op woensdag 6 oktober zijn er twee nieuwe straatnamen onthuld in de nieuwe woonwijk De Rietkraag in De Kwakel. De namen zijn bij de gemeente Uithoorn aangedragen door Stichting De Kwakel Toen & Nu. De beide namen zijn historisch onderbouwd uit het verleden en worden nu behouden voor de toekomst. De naam Anemoonlaan past uitstekend bij de bestaande bloemenwijken in de Kuil. De Anemoonlaan sluit mooi aan op de andere snijbloemstraatnamen in De Kwakel, zoals Fresialaan, Chrysantenlaan, Anjerlaan en Rozenlaan. Deze snijbloemen werden vroeger veel gekweekt in het dorp De Kwakel, vandaar deze keuze. Ut Hanenpad is in de volksmond de toegangsweg vanaf de Ringdijk naar het K.D.O.-sportcomplex. Officieel heet het ook Ringdijk. Maar het sportcomplex was vroeger alleen maar bereikbaar via dit weggetje en omdat de familie Den Haan daaraan woonde, werd het al gauw omgedoopt tot “Ut Hanenpad”. Er staat nu nieuwbouw aan de Ringdijk, maar de boomgaard van familie Den Haan bleef behouden en werd in de nieuwe wijk ingepast. De naam Ut Hanenpad voor het pad door de boomgaard was dus logisch. Anemoonlaan en Ut Hanenpad, twee vliegen in één klap.

Twee broers

Stichting De Kwakel Toen & Nu had de twee broers Theo en Gerard den Haan uitgenodigd om de straatnaam te onthullen. Beide broers glommen van trots en Theo, de oudere broer, pinkte een traantje weg van emotie. Ze vonden het een heel mooi gebaar aan hun ouders. Hierna onthulde vicevoorzitter van de stichting, Dirk Plasmeijer, het straatnaambord van de Anemoonlaan. Deze namen blijven nu voor altijd vastgelegd in het dorp De Kwakel. Theo den Haan woont tegenwoordig in Bergen. In de loop van zijn leven heeft hij een indrukwekkend archief opgebouwd over De Kwakel. Sinds de oprichting heeft hij Stichting De Kwakel Toen & Nu altijd voorzien van informatie. Theo had bij deze gelegenheid nog een grote verrassing voor de stichting: hij schonk zijn hele Kwakelse archief, boeken, papieren en heel belangrijk, alle foto’s gedigitaliseerd aan Stichting De Kwakel Toen & Nu! Voorzitter Ben Plasmeijer, zichtbaar verrast door dit gebaar, ontving het met open armen. Tegen broer Dirk, archivaris van de stichting: ‘Hier heb je weer wat uitzoekwerk broer!’. Hierna kregen Theo en zijn vrouw Greet een mooie bos Kwakelse snijbloemen en ging het gezelschap op de foto voor het ouderlijk huis aan de Ringdijk 18 (Ut Hanenpad). Met dank ook aan Gerard en Mariska den Haan voor de ontvangst op hun erf. De Stichting De Kwakel Toen & Nu is zeer blij met deze mooie archiefoverdracht van oude Kwakelse spullen en gaan er in de toekomst zeker mee aan de slag.

Foto: Gerard en Theo den Haan bij Ut Hanenpad