24Vakantietassen naar voedselbank Uithoorn

Uithoorn – Vorige week gingen de gevulde vakantietassen naar het nieuwe onderkomen van de Voedselbank om van daaruit naar hun eindbestemming te gaan. De 130 rugtassen werden in het kerkgebouw De Schutse gevuld. Die zijn voor kinderen die werden geselecteerd door De Voedselbank, Stichting Help-ons-helpen-0297 en Vluchtelingenwerk. Deze kinderen groeien op in armoede en dan duurt de zomervakantie erg lang. Ze moeten zich vaak zes weken thuis vermaken. Zij krijgen de tas aan het begin van de vakantie. Voor iedere leeftijdsgroep is er iets om te tekenen en te knutselen, speelgoed voor binnen en buiten en iets te lezen. Dankzij giften van de Protestantse Gemeente van Uithoorn en de hulp van lokale ondernemers werd de inhoud van de tas extra mooi en verrassend. Voor ieder kind is er zelfs een tegoedbon voor een ijsje en een portie frietjes. Met dank aan:

Bruna, De Schone Tanden Praktijk, HEMA, Kidsweek, Kwalitaria Zijdelwaard, Snackbar Family, The Readshop en de gulle gevers zorgden ervoor dat ook voor deze Uithoornse/De Kwakelse kinderen de zomervakantie een feestelijke tijd wordt.