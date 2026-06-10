64-jarige vechter Fruneaux steelt show op Move2Change

Mijdrecht/Heerenveen – Het publiek van het benefietevenement Move2Change, georganiseerd door Kicksports Oudehaske ten bate van het Prinses Máxima Centrum, was zaterdagavond in Heerenveen getuige van een bijzonder en inspirerend sportmoment. De 64-jarige Patrick Fruneaux van Hanuman Gym uit Mijdrecht stapte de ring in om het op te nemen tegen de ruim dertig jaar jongere Gerwout van Ark van Tatsushin. Wat eerst een ongelijke strijd leek, groeide uit tot een gevecht dat nog lang zal worden herinnerd.

Vanaf de eerste ronde kreeg Fruneaux het zwaar te verduren. Van Ark liet direct zien over snelheid, kracht en jeugdig enthousiasme te beschikken. De ervaren vechter moest meerdere harde treffers incasseren, waardoor veel toeschouwers dachten dat de partij snel beslist zou zijn. Maar Fruneaux had andere plannen. De 64-jarige vechter, die al maanden toewerkte naar zijn droom om daadwerkelijk in de ring te staan, weigerde zich neer te leggen bij een vroege nederlaag. Naarmate de wedstrijd vorderde, vocht hij zich knap terug in het gevecht. Met een enorme dosis doorzettingsvermogen, karakter en strijdlust wist hij zijn jonge tegenstander steeds vaker onder druk te zetten.

In de laatste ronde kwam Van Ark zelfs regelmatig in de problemen door de aanvallen van Fruneaux, die alles gaf waarvoor hij de afgelopen maanden zo hard had getraind. Hoewel de jury uiteindelijk Van Ark aanwees als winnaar van het duel, voelde het voor velen alsof de morele overwinning naar Fruneaux ging.

Toen na afloop aan het publiek werd verteld, dat de vechter van Hanuman Gym maar liefst 64 jaar oud is, brak een luid applaus los. De aanwezigen erkenden daarmee niet alleen zijn prestatie in de ring, maar vooral de uitzonderlijke moed en toewijding die nodig waren om op die leeftijd een dergelijke uitdaging aan te gaan.

Naast het indrukwekkende optreden van Fruneaux kende Hanuman Gym nog meer sportieve hoogtepunten tijdens Move2Change. Zo boekte Dyani van Kooten een knappe overwinning op Mikail Polat van Chiyo Thai Gym. Opmerkelijk daarbij was dat Polat meer gewonnen partijen op zijn naam had staan dan Van Kooten überhaupt wedstrijden had gevochten. Toch wist Van Kooten dankzij een sterke opbouw en een uitstekende slotfase de overwinning naar zich toe te trekken.

Ook Patrick Prins beleefde een succesvolle avond. Hij maakte zijn debuut in de ring en deed dat op overtuigende wijze. Met een zorgvuldig voorbereid gameplan wist hij zijn tegenstander Remco van de Kooy van Kicksports gedurende de wedstrijd te controleren. De debutant bekroonde zijn eerste optreden uiteindelijk met een verdiende overwinning.

Op de foto: Applaus en respect voor de 64-jarige Patrick Fruneaux van Hanuman Gym uit Mijdrecht. Foto: aangeleverd.