60 jarig huwelijk de heer en mevrouw Visser-van Ojen

Uithoorn – De dag waarop de heer en mevrouw Visser-Van Ojen 60 jaar geleden in het huwelijksbootje stapte, begon met veel felicitaties van familie en vrienden, bloemen en taart. Aan het einde van de middag belde burgemeester Pieter Heiliegers via beeldbellen op. Hij feliciteerde het echtpaar met deze mijlpaal in deze toch wel bijzondere tijd. De heer en mevrouw Visser-van Ojen vertelden dat zij volop genoten van deze dag. Tijdens het gesprek kwamen zij erachter dat ze een gemeenschappelijke factor hadden. De burgemeester, die vroeger in Haarlem heeft gewoond, kende de collega van mevrouw Visser-van Ojen toen zij werkte als verpleegster in het Diakonessehuis in Haarlem. Dat was toch wel een bijzondere ontdekking. Meneer vertelde dat hij is opgegroeid aan de Westeinderplassen en houdt erg van zeilen, wat hij met zijn boot tot afgelopen zomer heeft gedaan. De zeilboot hebben ze inmiddels verruild voor een sloep.