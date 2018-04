555 Zonnepanelen op dak de Rietpluim

Kudelstaart – Dat zonnestroom groen is, goedkoop en duurzaam, is algemeen bekend. Het is ook belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd bewust worden van duurzame energie en verstandig leren omgaan met het milieu. Reden voor de gebruikers van de Rietpluim (Antoniusschool, OBS Kudelstaart, Solidoe en ESA) om over te gaan tot het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gebouw. In de meivakantie worden er maar liefst 555 zonnepanelen geplaatst, waardoor het een van de grootste zonnepanelen-project van de omgeving is. En daar zijn alle betrokkenen best trots op.

SDE+ subsidie

Vorig jaar mei zijn de eerste gesprekken hier al over geweest. Marcel Pannekoek, eigenaar van Energie Aalsmeer, is benaderd om het traject te begeleiden. Zijn ervaring met energievraagstukken bij klanten komt goed van pas om te helpen het project tot een succes te maken. Zo heeft hij onder andere geholpen bij het verkrijgen van de SDE+ subsidie (stimulering duurzame energieproductie) van de overheid. Dit wordt twee keer per jaar verdeeld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om zo de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland te stimuleren. Volgens de overheid is het beter voor het milieu, goed voor de economie en het maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Leeraspect

Het opwekken van zonne-energie geeft voldoende stof voor lessen aan de leerlingen. Via het digitale schoolbord kunnen kinderen in de klas het effect van zonne-energie volgen en bijvoorbeeld zien wat er per paneel aan zonne-energie is behaald en is bespaard. Zo leren de kinderen dat door middel van het opvangen van zonnestralen stroom verkregen wordt. Uiteraard leren kinderen ook om verstandig om te gaan met het milieu door bijvoorbeeld afval te scheiden en geen rommel op straat te gooien.

De voorbereidingen voor het plaatsen van de zonnepanelen worden momenteel al getroffen op het gebouw De Rietpluim aan de Zonnedauwlaan in Kudelstaart. Na de meivakantie zullen de panelen feestelijk ‘welkom worden geheten’ door de kinderen, hun ouders en leerkrachten.

Voorbeeldfoto: Zonnepanelen bij Van Klaveren, Kudelstaart.