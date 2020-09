5 Verenigingen gaan loten verkopen voor Grote Clubactie

Aalsmeer – Vanaf 19 september gaan vijf verenigingen uit Aalsmeer loten voor hun club verkopen. Via de Nationale Grote Clubactie willen verenigingen extra inkomsten voor hun club ophalen. Dit is hard nodig. Ook in het verenigingsleven heeft de coronacrisis diepe sporen nagelaten. De normaal druk bezochte evenementen zijn afgelast en de kantines waren lange tijd gesloten. Veel verenigingen hebben hierdoor te maken met een begrotingstekort. Juist nu hebben deze verenigingen dus uw/jouw steun nodig!

Verantwoord (ver)kopen

Ruim 300.000 clubleden van 5.300 verenigingen gaan vanaf dit weekend door heel Nederland op pad om loten te verkopen. Het is belangrijk dat dit verantwoord gebeurt. Daarom heeft de Grote Clubactie naast het bekende verkoopboekje een aantal digitale verkoopmethoden ontwikkeld. Met deze digitale mogelijkheden kunnen de koper en de verkoper op een veilige afstand van elkaar blijven staan. Zo kunnen loten worden gekocht door het scannen van een QR-code of het delen van een link via e-mail, social media en WhatsApp.

80% naar de club

Al vanaf 1972 spant de Nationale Stichting Grote Clubactie zich in voor het verenigingsleven. Van elk verkocht lot van 3 euro gaat 80%, dit is 2,40 euro, direct naar de clubkas. Met het overige bedrag organiseert de Grote Clubactie de loterij. Door mee te doen aan de Grote Clubactie worden de lokale verenigingen direct ondersteund. Ook maken de deelnemers van de loterij kans op een van de vele prijzen, waaronder de hoofdprijs van 100.000 euro. Daarnaast is de prijzenpot verhoogd van 32.000 naar 332.000 prijzen en daarmee is de winkans nu één op tien!

Dit jaar doen in de gemeente Aalsmeer de Sportverenigingen Omnia 2000 en RKDES, Muziekvereniging Flora, Korfbalvereniging VZOD en voetbalvereniging FC Aalsmeer mee.

Meedoen kan nog steeds

Verenigingen halen met deze actie al snel een bedrag tussen de 1.000 en 15.000 euro op. Wil jouw vereniging in (de omgeving van) de gemeente Aalsmeer dit jaar ook meedoen? Dat kan nog! Kijk voor meer informatie op www.clubactie.nl of bel 013-4552825.