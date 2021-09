5 Jaar cel voor ‘Kettingrukker’ uit Uithoorn

Uithoorn – De rechtbank in Haarlem heeft een 26-jarige man uit Uithoorn veroordeeld tot vijf jaar cel voor dertien straatroven. Daarbij trok hij kettingen van de nekken van oudere vrouwen. De Uithoornaar pleegde de straatroven niet alleen in en rond zijn eigen woonplaats, maar ook in Aalsmeer, Ouderkerk aan de Amstel, Amstelveen en Amsterdam tot in Hoevelaken en Nieuwegein aan toe.

Hij rukte bij zijn slachtoffers plotseling het sieraad van de nek of pols, waardoor sommige slachtoffers vielen en zich moetsen laten behandelen door een arts. Bij het vonnis weegt de rechtbank mee dat de berovingen grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Een deel van hen is nu te bang om de straat op te gaan. De rechtbank achtte niet alle ten laste gelegde straatroven bewijsbaar. Dat geldt weer wel voor een mishandeling en de diefstal van een aantal computers.

De man werd aangehouden nadat de politie bewakingsbeelden van een van de diefstallen had verspreid. Het centrale onderzoek werd geleid door rechercheurs van de politie-eenheid Noord-Holland. De man werd op 28 juli 2020 aangehouden en zit sindsdien vast. En voorlopig blijft dat dus zo!

Bron: Politie.nl