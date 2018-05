41e Dorpentocht voor Jarige Job

Aalsmeer – Op zondag 3 juni organiseert de Stichting Dorpentocht voor de 41e keer een recreatieve fiets-tocht, waarvan de opbrengst bestemd is voor een Goed Doel. Dit jaar is Stichting Dorpentocht bijzonder blij om met de opbrengst van de fietstocht de Stichting Jarige Job te kunnen helpen. Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen in onze samenleving op een verjaardag. Jarige Job geeft geen geld, maar een complete verjaardagsbox aan de ouders, zodat zij van de verjaardag van hun kind een echte feestdag kunnen maken. Want jaarlijkse kunnen ruim 61.000 kinderen In Nederland hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. De verjaardagsbox van Stichting Jarige Job bevat slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. En de stichting zorgt daarmee dat het huis versierd is, dat de taart gemaakt is, dat cadeautjes zijn ingepakt en de traktatie voor op school klaar staat. Hierdoor wordt een kinderverjaardag weer een echt gezinsfeest!

Twee afstanden

De Dorpentocht 2018 kent net als voorgaande jaren weer twee afstanden; de traditionele afstand is natuurlijk de 55 kilometer; de korte route is circa 35 kilometer. Maar het maakt niet zoveel uit welke afstand u fietst, het is veel belangrijker dat u fietst. Want dan kunt u weer genieten van een gezellige dag in een mooie omgeving tijdens een zorgvuldig voorbereide fietstocht, en dit alles ten behoeve van het goede doel. Er zijn onderweg twee controleposten. Bij meerdere posten is het mogelijk om iets te eten en/of te drinken. In de routebeschrijving zijn deze plaatsen duidelijk aangegeven. Bij elke post ontvangt u een stempel met een letter op uw deelnemerskaart. De letters vormen samen het codewoord van de dag en dit woord heeft zoals altijd te maken met het goede doel, nu Stichting Jarige Job.

Schitterende plekjes

De Dorpentocht staat al lang bekend om de goede organisatie en brengt u langs de meest schitterende plekjes in de omgeving. En zoals u gewend bent ieder jaar een andere route. De Stichting Dorpentocht steekt elk jaar veel tijd en moeite in het vinden van fietspaden waar u nog niet eerder geweest bent. En na afloop van uw fietstocht ontvangt u zoals gebruikelijk natuurlijk het felbegeerde erelint. Deze fraai uitgevoerde herinnering is uw bewijs van deelname. Er zijn fietsers die intussen alle 40 voorgaande exemplaren hebben verzameld. De kosten van deelname zijn nog steeds 4,50 euro op de dag van de tocht, maar u betaalt slechts 3,50 euro als u vooraf bij één van de voorverkoopadressen een deelnemerskaart aanschaft. Dit is in Aalsmeer bij de Bruna in de Zijdstraat. En wederom is er weer de mogelijkheid een deelnemerskaart via de website www.dorpentocht.net te bestellen. Dan betaalt u 4 euro (inclusief verzendkosten).

Start bij Stommeermolen

De hoofdstartpost is net als vorig jaar in het gebouw van het Keizer Karel College aan Elegast 5 te Amstelveen. In Aalsmeer kan gestart worden bij de Stommeermolen bij de Molenvliet voor owel de 35 als de 55 kilometer. Er kan gestart worden vanaf 9.00 uur en tot 14.00 uur. Alle posten sluiten uiterlijk 17.00 uur.