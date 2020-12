400 Kerstpakketten voor weeskinderen Oeganda

Aalsmeer – De Aalsmeerse stichting Kinderhulp Afrika wil graag de inwoners van Aalsmeer en omgeving bedanken voor hun betrokkenheid en ondersteuning in 2020. Regelmatig heeft de stichting een bericht in de krant geplaatst met een oproep tot hulp om de Oegandese weeskinderen en de gezinnen te helpen in deze moeilijke tijd. Kinderhulp Afrika is dankbaar voor de hulp die velen Aalsmeerders geboden hebben.

Afgelopen week zijn mede dankzij uw hulp 400 kerst-voedselpakketten uitgereikt aan hen die het heel hard nodig hebben. Op de website www.kinderhulp-afrika.nl en op de facebookpagina zijn meer foto’s vinden van de aangeboden hulp, die tot stand is gebracht.

Helaas is de coronapandemie nog niet voorbij. Ook in 2021 wil de stichting voor de weeskinderen blijven zorgen. Maandelijks maken zij extra geld over naar Oeganda om de kinderen en de gezinnen te voorzien van voedselhulp, om de kliniek draaiende te kunnen houden en om salarissen van de Oegandese personeelsleden te kunnen betalen, zodat zij hun huur en maaltijden voor hun gezin kunnen betalen.

De stichting hoopt dan ook dat u hen wilt blijven ondersteunen met een gift aan het noodfonds, zodat deze extra hulp aan hen die zwaar getroffen zijn door de pandemie voort gezet kan worden. De stichting gaat eveneens een aanvraag indienen bij Stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer (OSA) met het verzoek de ontvangen giften te verdubbelen.