4 Nieuwe baanrecords voor atletiek-jeugd

Aalsmeer – De allereerste coronaproof AVA Waterdrinker baanloop leverde woensdagavond 10 juni maar liefst vier nieuwe baanrecords op. Om AVA-leden weer eens de mogelijkheid te bieden om de conditie te testen, was besloten om de maandelijkse baanloop van juni niet af te lasten, maar om te zetten in een onderlinge trainingswedstrijd.

Dit betekende dat vanwege de corona-regels helaas alleen AVA-leden mochten meedoen en er gelopen moest worden in verschillende heats, zodat er voldoende onderlinge afstand kon worden gehouden.

De hoofdafstand, de 5 kilometer, werd gewonnen door Corné Timmer (22 jaar) die met 15:55 het baanrecord van Floyd van Klink, gelopen in september 2019, met 17 seconden verbeterde. Wessel Heil (19 jaar) volgde 3 kilometer lang het spoor van Corné en verbeterde met 9:31 zijn eigen baanrecord met maar liefst 37 seconden.

In het voorprogramma liepen vijf AVA-jeugdleden een supersnelle 1 kilometer. Winnaar werd de 15-jarige Finn Rademaker die het baanrecord op de 1 kilometer aanscherpte tot net onder de 3 minuten, namelijk 2:59. Tweede werd Colin Alewijnse (13 jaar) in 3:03. Zus Gwen Alewijnse (15 jaar) verbeterde haar eigen baanrecord met 7 seconden en finishte als derde in 3:07. Vierde werd Rink Reeuwijk (13) in 3:14 en vijfde Justin Alewijnse (12) in 3:20. Allemaal prestaties om trots op te zijn.