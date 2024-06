3x is scheepsrecht voor Argon JO10-2

Mijdrecht – Dat de Argon JO10-2 echte toernooi-tijgers zijn is in de afgelopen 3 weken wel gebleken. Na een wat mindere competitie-periode kon zaterdag 8 juni het einde van het seizoen een beetje gecompenseerd worden.

Voor het eerste toernooi bij FC Weesp stonden ze op de wachtlijst maar mochten ze uiteindelijk toch meedoen. In de poule speelden ze tegen onbekende teams van Weesp, Waterwijk en ’s Graveland.

Met mooi voetbal en fraaie combinaties, werden de wedstrijden tegen Weesp en ’s Graveland redelijk eenvoudig gewonnen. Tegen Waterwijk hadden ze het duidelijk iets lastiger, daardoor werd het een spannende wedstrijd tussen aan elkaar gewaagde teams. Een paar seconden voor het eindsignaal viel de bal precies over de lijn van het doel van Waterwijk en kon Argon met de winst naar huis.

Week later

Een week later op 15 juli bij Legmeervogels ging de JO10-2 proberen of ze nog een beker mee naar huis konden nemen. De eerste wedstrijd was tegen Legmeervogels zelf. Het vroege verzamelen had voor de Mijdrechtse jongens weinig invloed; een lekker begin met een 3-0 winst! De tweede wedstrijd was tegen RKDES, dit team zat ook in onze competitie, maar die wedstrijd was afgelast in verband met te natte velden. Leuk moment om toch even tegen elkaar te voetballen. Argon had na de vorige wedstrijd nog de smaak te pakken en speelde RKDES alvast naar huis. Met 2 gewonnen wedstrijden in de pocket, begonnen ze aan de laatste tegen een voor ons nog onbekend team van ADO’20. ADO’20 had ook al 2 wedstrijden gewonnen, dus er moest of een winst of gelijk spel uitkomen. Met een mooie 8-2 winst, kon Argon naar de kantine om weer de grootste beker op te halen.

Zaterdag

Afgelopen zaterdag (22 juli) was het laatste toernooi van dit seizoen bij VV De Meern. Weer vroeg op, en dat na de EK-wedstrijd van Nederland… We zaten dit keer in de poule met 5 teams: 3 teams van VV De Meern en PVCV uit Vleuten. De eerste wedstrijd tegen het 3e team van De Meern. De jongens van Argon moesten wellicht toch nog even wakker worden. Het ging redelijk gelijk op, maar met een eindstand van 2-3, verloor Argon nipt. Gelukkig herpakten ze zich goed en werd de wedstrijd tegen PVCV met 6-0 gemakkelijk gewonnen! Argon stond inmiddels op een 2e plek, de volgende wedstrijd was tegen de op dat moment nummer 1. Duidelijk een lastigere tegenstander, waardoor er van beide kanten gevochten werd voor een doelpunt. Gelukkig voor de jongens van Argon viel deze aan de goede kant en stegen ze door een 1-0 winst naar de 1e plek. Bij aanvang van onze 4e en laatste wedstrijd, stond VV De Meern 10-3 bovenaan met 9 punten (uit 4 wedstrijden) en Argon en VV De Meern 10-5 stonden beide met 6 punten op plek 2 en 3. Argon moest dus winnen van VV De Meern 10-4, om weer bovenaan te eindigen en daarna maar duimen dat De Meern 10-5 niet al te veel doelpunten zou maken. Het werd een bijna saaie wedstrijd met Argon als doelpuntenkanon. 7-0 winst, dat kon toch bijna niet meer misgaan.? Terwijl de laatste wedstrijd in de poule werd gespeeld, zochten de jongens van Argon de ontspanning op de luchtkussens. Na 15 minuten klonk het eindsignaal, 3 teams met 9 punten, maar Argon was de grote winnaar met een doelsaldo van plus 13! De grootste beker ging dus voor de 3e week op rij mee naar Mijdrecht!

Een geslaagde afsluiting van het seizoen met deze 3 super prestaties op een rij van deze toppers:

Valentijn, Noah, Maik, Kidon, Jeremy, Jace, Daan en Ayaam (en tijdens het 1e toernooi invallers Sem en Jens)

Foto: aangeleverd